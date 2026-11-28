Австралийский профессиональный рестлер Бронсон Рид, настоящее имя которого Джермейн Хейли, умер в возрасте 38 лет. Компания World Wrestling Entertainment (WWE) сообщила, что он скончался в пятницу из-за медицинских осложнений. Об этом пишет BBC News.

В WWE назвали Хейли яркой фигурой компании, замечательным человеком, преданным семьянином и коллегой. Компания выразила соболезнования его семье — беременной жене Пейдж и их дочери.

Почтение памяти на шоу WWE

Память рестлера почтили на шоу WWE в Akins Ford Arena в Афинах, штат Джорджия, США. Мероприятие началось с десяти ударов гонга в честь Хейли. Канадский рестлер Кевин Оуэнс вышел на свой матч с повязкой на руке с надписью Bronson и обратился к зрителям.

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Оуэнс сказал, что Хейли любил выступать, а больше всего — свою семью. Он призвал людей беречь, любить и прощать друг друга. Соболезнования также выразили Рик Флэр и член Зала славы WWE Даймонд Даллас Пейдж. Австралийский рестлер Брендан Винк, известный как Дюк Хадсон, написал в социальной сети X, что любит Джермейна.

Карьера Бронсона Рида

До подписания контракта с WWE в 2019 году Хейли выступал на независимой сцене под псевдонимами Jonah Rock и J-Rock. В 2021 году его уволили из компании, однако через год он вернулся и продолжил выступать в WWE. В 2024 году Бронсон Рид выиграл André the Giant Memorial Battle Royal.

По данным профильных медиа о рестлинге, в последнее время Хейли восстанавливался после травм, полученных во время WWE Crown Jewel в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, в ноябре. У него не было официального поединка на этом шоу, однако во время драки его сбросили со сцены сквозь столы.

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