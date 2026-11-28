Australijski zawodowy wrestler Bronson Reed, którego prawdziwe nazwisko brzmiało Jermaine Haley, zmarł w wieku 38 lat. World Wrestling Entertainment (WWE) poinformowało, że zmarł w piątek z powodu komplikacji medycznych. Pisze o tym BBC News.

WWE nazwało Haleya barwną postacią firmy, wspaniałym człowiekiem, oddanym członkiem rodziny i kolegą. Firma złożyła kondolencje jego rodzinie — ciężarnej żonie Paige i ich córce.

Uhonorowanie podczas gali WWE

Pamięć wrestlera uczczono podczas gali WWE w Akins Ford Arena w Athens, w stanie Georgia, w USA. Wydarzenie rozpoczęło się od dziesięciu uderzeń gongu na cześć Haleya. Kanadyjski wrestler Kevin Owens wyszedł do swojej walki z opaską na ramieniu z napisem Bronson i zwrócił się do widzów.

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Owens powiedział, że Haley kochał występować, a przede wszystkim swoją rodzinę. Wezwał ludzi, by cenili, kochali i wybaczali sobie nawzajem. Kondolencje złożyli również Ric Flair i członek WWE Hall of Fame Diamond Dallas Page. Australijski wrestler Brendan Vink, znany jako Duke Hudson, napisał w serwisie społecznościowym X, że kocha Jermaine'a.

Kariera Bronsona Reeda

Przed podpisaniem kontraktu z WWE w 2019 roku Haley występował na scenie niezależnej pod pseudonimami Jonah Rock i J-Rock. W 2021 roku został zwolniony z firmy, jednak rok później wrócił i kontynuował występy w WWE. W 2024 roku Bronson Reed wygrał André the Giant Memorial Battle Royal.

Według branżowych mediów wrestlingowych Haley w ostatnim czasie wracał do zdrowia po urazach, których doznał podczas WWE Crown Jewel w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej w listopadzie. Nie stoczył oficjalnej walki na tej gali, ale podczas bójki został zrzucony ze sceny przez stoły.

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