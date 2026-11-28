Token WLFI kryptoprojektu World Liberty Financial, powiązanego z rodziną Donalda Trumpa, stracił w ciągu 24 godzin ponad połowę wartości. Cena aktywa spadła do historycznego minimum w pobliżu 0,016 dolara, a następnie nieco się odbiła — do około 0,020 dolara, informuje CoinDesk.

Od szczytu na poziomie 0,33 dolara, odnotowanego we wrześniu 2025 roku, WLFI potaniał o około 95%. World Liberty Financial to platforma pożyczek kryptowalutowych i stablecoinów, współzałożona i promowana przez Donalda Trumpa oraz jego synów: Erica Trumpa, Donalda Trumpa Jr. i Barrona Trumpa. Firma emituje token WLFI oraz stablecoin USD1.

Sprzedaż Ethereum z rezerwy strategicznej

Spadek tokenu nastąpił w związku ze znaczącym transferem środków z adresu powiązanego z rezerwą projektu. Według trackera EmberCN, powołującego się na Arkham Intelligence, adres oznaczony jako World Liberty Financial: Strategic Reserve sprzedał za pośrednictwem zdecentralizowanego agregatora CoW Swap 12 121 ETH.

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Za tę ilość Ethereum otrzymano około 20,06 mln dolarów w stablecoinach: 17,58 mln dolarów w USDC i 2,48 mln dolarów w USD1. Średnia cena sprzedaży wyniosła około 1655 dolarów za ETH. Według szacunków CoinDesk zrealizowana strata z transakcji mogła wynieść około 19,26 mln dolarów, ponieważ projekt gromadził Ethereum w ubiegłym roku po średniej cenie około 3244 dolarów za ETH.

Oświadczenia Justina Suna

Założyciel blockchaina Tron Justin Sun, który wcześniej był jednym z największych inwestorów World Liberty Financial, wezwał giełdy kryptowalut i regulatorów do podjęcia działań w sprawie WLFI i USD1. W poście na X twierdził, że chodzi o wewnętrzne kredytowanie w celu wyprowadzania środków, nieautoryzowaną sprzedaż aktywów przez osoby mające dostęp do informacji poufnych, bezprawne zamrażanie aktywów inwestorów oraz oszustwa wobec inwestorów. Twierdzenie to jest stanowiskiem Suna.

Według CoinDesk Sun zaczął inwestować w World Liberty Financial pod koniec 2024 roku i zainwestował 30 mln dolarów. Po rozpoczęciu handlu WLFI we wrześniu 2025 roku jego portfel został wpisany na czarną listę, przez co zablokowano około 595 mln odblokowanych tokenów, wycenianych wówczas na około 107 mln dolarów. W kwietniu 2026 roku Sun wniósł pozew do sądu federalnego, oskarżając firmę o oszustwo i wymuszenie; w maju World Liberty Financial złożyła pozew wzajemny, twierdząc, że grał on na spadek WLFI, aby obniżyć jego cenę.

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