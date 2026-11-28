Nigeryjska rafineria Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals FZE, założona przez miliardera Aliko Dangote, według CNBC, oczekuje na rozpoczęcie notowań w Lagos 1 grudnia po uzyskaniu zgody regulatora. Oferta mniejszościowego pakietu akcji może stać się największym debiutem giełdowym w historii Afryki.

Według wyliczeń Reutersa wycena rynkowa Dangote Refinery, przy uwzględnieniu ceny emisyjnej i liczby zarejestrowanych akcji, może wynieść około 47 mld dolarów.

Popyt ze 120 krajów

Akcje rafinerii oferowano po cenie 525 nigeryjskich nair, czyli około 0,39 dolara za akcję. Według Dangote Refinery popyt na nie przewyższył podaż: wnioski o zakup złożyli inwestorzy ze 120 krajów, w tym ze wszystkich 54 państw afrykańskich.

Aliko Dangote powiedział podczas prezentacji IPO na początku września, że minimalna subskrypcja wynosiła 10 akcji. Jak stwierdził, ma to dać zwykłym Nigeryjczykom i Afrykanom możliwość uzyskania udziału w przedsiębiorstwie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Moce przerobowe i dostawy paliw

Rafineria w Lagos, której budowa kosztowała około 20 mld dolarów, rozpoczęła działalność w 2024 roku. Jej zdolność destylacji ropy naftowej wynosi od 650 tys. do 700 tys. baryłek dziennie.

Według Vortexa morskie wysyłki produktów naftowych z Dangote Refinery wynosiły od stycznia do października około 400 tys. baryłek dziennie — około 50% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W pierwszych trzech tygodniach listopada wysyłki osiągnęły rekordowe 575 tys. baryłek dziennie, przekraczając październikowy poziom 550 tys. baryłek.

Analityk Blue Water Strategy Cyril Widdershoven powiedział, że firma zamierza do 2029 roku podwoić moce przerobowe do 1,4 mln baryłek dziennie. Jednocześnie zwrócił uwagę na ryzyka inwestycyjne związane z kosztami budowy, opóźnieniami w uruchomieniu obiektu oraz możliwym spadkiem marż po uruchomieniu nowych mocy.

Czytaj nas na