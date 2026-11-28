据CNBC报道，由亿万富翁阿利科·丹格特创立的尼日利亚Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals FZE预计在获得监管批准后于12月1日在拉各斯开始交易。此次发行少数股权可能成为非洲历史上规模最大的股票市场上市。

根据路透社的计算，按发行价和已登记股份数量计算，Dangote Refinery的市场估值可能约为470亿美元。

来自120个国家的需求

该炼油厂的股票发行价为525尼日利亚奈拉，即每股约0.39美元。据Dangote Refinery称，需求超过了供应：来自120个国家的投资者提交了购买申请，其中包括全部54个非洲国家。

阿利科·丹格特在9月初的IPO推介会上表示，最低认购数量为10股。他表示，这将让普通尼日利亚人和非洲人有机会获得该企业的股份。

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产能与燃料供应

这座位于拉各斯的炼油厂建设成本约为200亿美元，于2024年开始运营。其原油蒸馏能力为每日65万至70万桶。

根据Vortexa的数据，1月至10月期间，Dangote Refinery的石油产品海运出货量约为每日40万桶——比上年同期大约高出50%。11月的头三周，出货量达到创纪录的每日57.5万桶，超过10月的每日55万桶。

Blue Water Strategy分析师西里尔·维德斯霍芬表示，该公司计划到2029年将炼油能力翻倍至每日140万桶。同时，他指出了与建设成本、设施投产延误以及新产能投运后利润率可能下降有关的投资风险。

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