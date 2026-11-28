美国货币监理署关闭了总部位于印第安纳州埃文斯维尔的联邦储蓄银行United Fidelity Bank，并指定联邦存款保险公司（FDIC）担任其接管人。截至9月30日，该银行拥有约59亿美元资产、45亿美元存款和31亿美元贷款。

监管机构的决定

监管机构表示，United Fidelity Bank处于不安全或不适宜开展业务的状态。该机构评估认为，该银行在正常运营过程中可能无法履行其义务或满足储户的要求。

据阿纳多卢通讯社报道，在关闭数小时后，北卡罗来纳州的First Citizens Bank宣布与FDIC达成协议。该银行同意收购United Fidelity几乎所有贷款及部分其他资产，并承接客户存款，但部分经纪存款和被排除的账户除外。

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分支机构过渡

First Citizens Bank表示，其赢得了签订该协议的竞标。其报价规定资产折价约26亿美元，不支付存款溢价；这些数据为初步数据，可能会调整。

该银行将接管位于印第安纳州、伊利诺伊州、科罗拉多州和佛罗里达州的20家分支机构，以及位于美属维尔京群岛、以Bank of St. Croix名义运营的两家分支机构。协议还包括United Fidelity的子公司，其中包括从事房地产开发和管理的Pedcor Homes Corporation。自周六起，这些分支机构将作为First Citizens的一个部门运营，客户在系统进一步迁移之前仍可照常使用其账户。

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