В США Управление контролера денежного обращения закрыло федеральный сберегательный банк United Fidelity Bank, базирующийся в Эвансвилле, штат Индиана, и назначило Федеральную корпорацию страхования депозитов (FDIC) его управляющим. По состоянию на 30 сентября банк имел около $5,9 млрд активов, $4,5 млрд депозитов и $3,1 млрд кредитов.

Решение регулятора

Регулятор заявил, что United Fidelity Bank находился в небезопасном или ненадлежащем для ведения деятельности состоянии. По оценке ведомства, банк, вероятно, не смог бы выполнить свои обязательства или удовлетворить требования вкладчиков в обычном режиме работы.

Как сообщает Anadolu Agency, через несколько часов после закрытия First Citizens Bank из Северной Каролины объявил о соглашении с FDIC. Банк согласился приобрести практически все кредиты United Fidelity и часть других активов, а также принять на себя депозиты клиентов, кроме отдельных брокерских депозитов и исключенных счетов.

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Переход отделений

First Citizens Bank сообщил, что выиграл конкурс на заключение соглашения. Его предложение предусматривает дисконт активов примерно на $2,6 млрд без премии за депозиты; эти показатели являются предварительными и могут быть скорректированы.

Банк примет 20 отделений в Индиане, Иллинойсе, Колорадо и Флориде, а также два отделения на Американских Виргинских островах, работающие как Bank of St. Croix. В соглашение также входят дочерние компании United Fidelity, в частности Pedcor Homes Corporation, которая занимается девелопментом и управлением недвижимостью. С субботы отделения будут работать как подразделение First Citizens, а клиенты смогут пользоваться счетами в обычном режиме до дальнейшего перевода систем.

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