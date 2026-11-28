W Stanach Zjednoczonych Biuro Kontrolera Waluty zamknęło federalny bank oszczędnościowy United Fidelity Bank z siedzibą w Evansville w stanie Indiana i wyznaczyło Federalną Korporację Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) na jego zarządcę. Na dzień 30 września bank miał około 5,9 mld dolarów aktywów, 4,5 mld dolarów depozytów i 3,1 mld dolarów kredytów.

Decyzja regulatora

Regulator oświadczył, że United Fidelity Bank znajdował się w niebezpiecznym lub niewłaściwym stanie do prowadzenia działalności. Według oceny urzędu bank prawdopodobnie nie byłby w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań ani zaspokoić żądań deponentów w zwykłym trybie działalności.

Jak informuje Anadolu Agency, kilka godzin po zamknięciu First Citizens Bank z Karoliny Północnej ogłosił umowę z FDIC. Bank zgodził się nabyć praktycznie wszystkie kredyty United Fidelity i część innych aktywów, a także przejąć depozyty klientów, z wyjątkiem niektórych depozytów brokerskich i wyłączonych rachunków.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przejście oddziałów

First Citizens Bank poinformował, że wygrał przetarg na zawarcie umowy. Jego oferta przewiduje dyskonto aktywów w wysokości około 2,6 mld dolarów bez premii za depozyty; wartości te są wstępne i mogą zostać skorygowane.

Bank przejmie 20 oddziałów w Indianie, Illinois, Kolorado i na Florydzie, a także dwa oddziały na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych działające jako Bank of St. Croix. Umowa obejmuje również spółki zależne United Fidelity, w tym Pedcor Homes Corporation, która zajmuje się deweloperką i zarządzaniem nieruchomościami. Od soboty oddziały będą działać jako jednostka First Citizens, a klienci będą mogli korzystać z rachunków w zwykłym trybie do czasu dalszego przeniesienia systemów.

Czytaj nas na