Нігерійський нафтопереробний завод Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals FZE, заснований мільярдером Аліко Данготе, за даними CNBC, очікує на початок торгів у Лагосі 1 грудня після регуляторного схвалення. Розміщення міноритарного пакета акцій може стати найбільшим біржовим лістингом в історії Африки.

За розрахунками Reuters, ринкова оцінка Dangote Refinery за ціною розміщення та кількістю зареєстрованих акцій може становити близько $47 млрд.

Попит із 120 країн

Акції заводу пропонували за ціною 525 нігерійських найр, або близько $0,39 за акцію. За даними Dangote Refinery, попит на них перевищив пропозицію: заявки на купівлю подали інвестори зі 120 країн, зокрема з усіх 54 африканських держав.

Аліко Данготе заявив на презентації IPO на початку вересня, що мінімальна підписка становила 10 акцій. За його словами, це має дати звичайним нігерійцям та африканцям можливість отримати частку у підприємстві.

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Потужність і постачання пального

Завод у Лагосі, будівництво якого коштувало близько $20 млрд, розпочав роботу у 2024 році. Його потужність дистиляції сирої нафти становить від 650 тис. до 700 тис. барелів на добу.

За даними Vortexa, з січня до жовтня морські відвантаження нафтопродуктів із Dangote Refinery становили приблизно 400 тис. барелів на добу — орієнтовно на 50% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. У перші три тижні листопада відвантаження досягли рекордних 575 тис. барелів на добу, перевищивши жовтневий показник у 550 тис. барелів.

Аналітик Blue Water Strategy Сіріл Віддерсховен заявив, що компанія має намір до 2029 року подвоїти переробні потужності до 1,4 млн барелів на добу. Водночас він звернув увагу на інвестиційні ризики, пов’язані з вартістю будівництва, затримками введення об’єкта в експлуатацію та можливим зниженням маржі після запуску нових потужностей.

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