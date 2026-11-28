У Великій Британії вранці в суботу залишалися недоступними онлайн-сервіси соціальних виплат і пенсій після серйозного кіберінциденту. Міністерство праці та пенсій країни закрило доступ до систем пізно в четвер, повідомляє BBC News.

Відомство не уточнило причини відключення, проте не виключило можливості хакерської атаки. Уряд запевнив одержувачів допомоги та пенсіонерів, що звичайні виплати продовжать надходити. Водночас деякі користувачі повідомили про затримки та побоювання покарання через пропущені строки подання інформації онлайн.

Які системи постраждали

Збій також торкнувся онлайн-порталів для подання заявок на виплати PIP, а також системи Tell Us Once, через яку реєструють смерть людини для інформування державних служб. Уряд заявив, що не має підстав вважати, ніби персональні дані були втрачені або викрадені.

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Міністр праці та пенсій Пат Макфадден у п’ятницю назвав подію серйозним кіберінцидентом, не надавши додаткових деталей. На Даунінг-стрит також не стали відповідати, чи було міністерство ціллю хакерів, але заявили, що інші урядові відомства не були цілями зловмисників.

Оцінки фахівців

Колишній головний технологічний директор британського уряду Девід Нотт заявив, що має вагомі підозри щодо хакерської атаки на відомство. Експерт із кібербезпеки Університету Бат Спа Джон Каррі припустив, що міністерство майже напевно виявило хакерську активність і відключило системи, аби запобігти викраденню даних.

Голова Комітету Палати громад з питань науки і технологій Чі Онвура заявила, що інцидент має стати попередженням для уряду. За її словами, люди покладаються на ці сервіси для отримання найважливіших державних послуг і мають бути впевнені в безпеці та стійкості технологій і даних, на яких вони працюють.

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