在发生严重网络事件后，英国社会福利和养老金在线服务在周六上午仍无法使用。该国工作和养老金部于周四深夜关闭了系统访问权限，BBC新闻报道。

该部门未说明关闭原因，但未排除黑客攻击的可能性。政府向福利领取者和养老金领取者保证，常规款项将继续发放。与此同时，一些用户报告了延误，并担心因错过在线提交信息的截止期限而受到处罚。

哪些系统受到影响

故障还影响了用于提交PIP福利申请的在线门户，以及Tell Us Once系统；该系统用于登记人员死亡，以通知政府部门。政府表示，没有理由认为个人数据已经丢失或被盗。

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工作和养老金大臣帕特·麦克法登周五称该事件为严重网络事件，但未提供更多细节。唐宁街也没有回答该部门是否成为黑客目标，但表示其他政府部门并非不法分子的目标。

专家评估

英国政府前首席技术官大卫·诺特表示，他强烈怀疑该部门遭到了黑客攻击。巴斯斯帕大学网络安全专家约翰·柯里认为，该部门几乎肯定发现了黑客活动，因此关闭系统以防止数据被盗。

英国下议院科学与技术委员会主席奇·翁乌拉表示，这起事件应当成为政府的警示。她说，人们依赖这些服务获得最重要的公共服务，必须确信支撑这些服务的技术和数据是安全且具有韧性的。

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