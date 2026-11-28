В Великобритании утром в субботу оставались недоступными онлайн-сервисы социальных выплат и пенсий после серьезного киберинцидента. Министерство труда и пенсий страны закрыло доступ к системам поздно вечером в четверг, сообщает BBC News.

Ведомство не уточнило причины отключения, однако не исключило возможности хакерской атаки. Правительство заверило получателей пособий и пенсионеров, что обычные выплаты продолжат поступать. В то же время некоторые пользователи сообщили о задержках и опасениях наказания из-за пропущенных сроков подачи информации онлайн.

Какие системы пострадали

Сбой также затронул онлайн-порталы для подачи заявок на выплаты PIP, а также систему Tell Us Once, через которую регистрируют смерть человека для информирования государственных служб. Правительство заявило, что у него нет оснований полагать, будто персональные данные были утрачены или похищены.

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Министр труда и пенсий Пат Макфадден в пятницу назвал событие серьезным киберинцидентом, не предоставив дополнительных деталей. На Даунинг-стрит также не стали отвечать, было ли министерство целью хакеров, но заявили, что другие правительственные ведомства не были целями злоумышленников.

Оценки специалистов

Бывший главный технологический директор британского правительства Дэвид Нотт заявил, что имеет веские подозрения относительно хакерской атаки на ведомство. Эксперт по кибербезопасности Университета Бат-Спа Джон Карри предположил, что министерство почти наверняка обнаружило хакерскую активность и отключило системы, чтобы предотвратить кражу данных.

Председатель Комитета Палаты общин по науке и технологиям Чи Онвура заявила, что инцидент должен стать предупреждением для правительства. По ее словам, люди полагаются на эти сервисы для получения важнейших государственных услуг и должны быть уверены в безопасности и устойчивости технологий и данных, на которых они работают.

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