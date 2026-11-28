Саудовская Аравия переходит от финансирования и реализации проектов любой ценой к подходу, при котором расходы должны быть обоснованными. Об этом министр экономики страны Фейсал Алибраһим заявил в интервью CNBC на фоне сокращения экономики и давления в сфере безопасности.

По словам министра, власти стремятся более точно распределять каждый риял, одновременно уменьшая зависимость экономики от государственных расходов. Саудовская Аравия также работает над более четкой регуляторной средой для бизнеса, согласованной с международными нормами. Среди таких шагов — введение минимальной эффективной налоговой ставки в 15% на прибыль транснациональных корпораций.

Пересмотр крупных проектов

Программа Vision 2030 была запущена в 2016 году, чтобы уменьшить зависимость королевства от нефтяных доходов. Для ее реализации государство активно использовало ресурсы суверенного фонда Public Investment Fund.

В последнее время королевство пересматривало расходы и коммерческие перспективы ряда флагманских инициатив, в частности экономического региона NEOM и футуристического города The Line. Саудовская Аравия также отозвала финансирование турнира LIV Golf, остановила строительство запланированного небоскреба в Эр-Рияде и отложила проведение зимних Азиатских игр 2029 года, которые должны были состояться в Трожене — части NEOM.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Экономический спад и давление в сфере безопасности

По правительственным данным, реальный ВВП Саудовской Аравии в третьем квартале сократился на 3,8% в годовом выражении. Нефтяная деятельность упала на 20,4%, тогда как ненефтяной сектор вырос на 1,9%. Чистый приток прямых иностранных инвестиций во втором квартале уменьшился на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Министерство финансов ожидает сокращения экономики примерно на 2,1% в этом году и роста на 10,9% в следующем. В то же время Oxford Economics прогнозирует падение на 3,4% в этом году и еще на 4% в 2027 году.

Страна также испытывает последствия ударов хуситов в Йемене, которых CNBC называет поддерживаемыми Ираном. По данным издания, атаки были направлены, в частности, на башню Public Investment Fund, аэропорт Эр-Рияда и крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны. Алибраһим заявил, что инвестиции в инфраструктуру позволили энергетическому сектору восстановить добычу почти до докризисного уровня, а грузовые потоки были перенаправлены с востока на запад страны наземным транспортом.

Читай нас в