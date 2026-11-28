Саудівська Аравія переходить від фінансування та реалізації проєктів за будь-яку ціну до підходу, за якого витрати мають бути обґрунтованими. Про це міністр економіки країни Фейсал Алібрагім заявив в інтерв’ю CNBC на тлі скорочення економіки та безпекового тиску.

За словами міністра, влада прагне точніше розподіляти кожен ріал, водночас зменшуючи залежність економіки від державних витрат. Саудівська Аравія також працює над чіткішим регуляторним середовищем для бізнесу, узгодженим із міжнародними нормами. Серед таких кроків — запровадження мінімальної ефективної ставки податку 15% на прибуток транснаціональних корпорацій.

Перегляд великих проєктів

Програму Vision 2030 започаткували у 2016 році, щоб зменшити залежність королівства від нафтових доходів. Для її реалізації держава активно використовувала ресурси суверенного фонду Public Investment Fund.

Останнім часом королівство переглядало витрати та комерційні перспективи низки флагманських ініціатив, зокрема економічного регіону NEOM і футуристичного міста The Line. Саудівська Аравія також відкликала фінансування турніру LIV Golf, зупинила будівництво запланованого хмарочоса в Ер-Ріяді та відклала проведення зимових Азійських ігор 2029 року, які мали відбутися в Трожені — частині NEOM.

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Економічний спад і безпековий тиск

За урядовими даними, реальний ВВП Саудівської Аравії у третьому кварталі скоротився на 3,8% у річному вимірі. Нафтова діяльність впала на 20,4%, тоді як ненефтовий сектор зріс на 1,9%. Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у другому кварталі зменшився на 19,5% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Міністерство фінансів очікує скорочення економіки приблизно на 2,1% цього року та зростання на 10,9% наступного. Водночас Oxford Economics прогнозує падіння на 3,4% цього року і ще на 4% у 2027 році.

Країна також зазнає наслідків ударів хуситів у Ємені, яких CNBC називає підтримуваними Іраном. За даними видання, атаки були спрямовані, зокрема, на вежу Public Investment Fund, аеропорт Ер-Ріяда та найбільший нафтопереробний завод країни. Алібрагім заявив, що інвестиції в інфраструктуру дали змогу енергетичному сектору відновити видобуток майже до докризового рівня, а вантажні потоки переорієнтували зі сходу на захід країни наземним транспортом.

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