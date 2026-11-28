Arabia Saudyjska przechodzi od finansowania i realizacji projektów za wszelką cenę do podejścia, w którym wydatki muszą być uzasadnione. Minister gospodarki Faisal Alibrahim powiedział o tym w wywiadzie dla CNBC w obliczu kurczenia się gospodarki i presji bezpieczeństwa.

Według ministra władze dążą do bardziej precyzyjnego rozdzielania każdego riala, jednocześnie zmniejszając zależność gospodarki od wydatków państwowych. Arabia Saudyjska pracuje także nad bardziej przejrzystym otoczeniem regulacyjnym dla biznesu, zgodnym z międzynarodowymi normami. Wśród takich kroków jest wprowadzenie minimalnej efektywnej stawki podatkowej w wysokości 15% od zysków korporacji międzynarodowych.

Przegląd dużych projektów

Program Vision 2030 uruchomiono w 2016 roku, aby zmniejszyć zależność królestwa od dochodów z ropy naftowej. Do jego realizacji państwo aktywnie wykorzystywało zasoby suwerennego funduszu Public Investment Fund.

W ostatnim czasie królestwo analizowało wydatki i perspektywy komercyjne szeregu flagowych inicjatyw, w tym regionu gospodarczego NEOM i futurystycznego miasta The Line. Arabia Saudyjska wycofała również finansowanie turnieju LIV Golf, wstrzymała budowę planowanego wieżowca w Rijadzie oraz odłożyła organizację Zimowych Igrzysk Azjatyckich 2029, które miały odbyć się w Trojenie, części NEOM.

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Spowolnienie gospodarcze i presja bezpieczeństwa

Według danych rządowych realny PKB Arabii Saudyjskiej w trzecim kwartale zmniejszył się o 3,8% rok do roku. Aktywność naftowa spadła o 20,4%, podczas gdy sektor pozanaftowy wzrósł o 1,9%. Napływ netto bezpośrednich inwestycji zagranicznych w drugim kwartale zmniejszył się o 19,5% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Ministerstwo Finansów oczekuje spadku gospodarki o około 2,1% w tym roku i wzrostu o 10,9% w przyszłym roku. Jednocześnie Oxford Economics prognozuje spadek o 3,4% w tym roku oraz o kolejne 4% w 2027 roku.

Kraj odczuwa także skutki ataków Huti w Jemenie, których CNBC określa jako wspieranych przez Iran. Według stacji ataki były wymierzone między innymi w wieżę Public Investment Fund, lotnisko w Rijadzie oraz największą rafinerię ropy naftowej w kraju. Alibrahim oświadczył, że inwestycje w infrastrukturę umożliwiły sektorowi energetycznemu przywrócenie wydobycia niemal do poziomu sprzed kryzysu, a przepływy ładunków przekierowano ze wschodu na zachód kraju transportem lądowym.

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