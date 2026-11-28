Chińska firma Honghua Group dostarczyła i zainstalowała dwie wiertnie z elementami sztucznej inteligencji na sztucznych wyspach morskiego pola naftowego Zakum w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Później specjaliści wznieśli również wieżę wiertniczą trzeciej instalacji. Informuje o tym South China Morning Post, powołując się na chińskie wydanie China Electric Power News.

Kontrakty na sześć instalacji

Honghua Group należy do państwowej Dongfang Electric Group. Firma ma dostarczyć sześć wiertni dla sztucznych wysp pola Zakum w ramach dwóch kontraktów na usługi wiertnicze o łącznej wartości 1,54 mld dolarów.

ADNOC Drilling, jednostka wiertnicza Abu Dhabi National Oil Company, podczas ogłoszenia pierwszego kontraktu w lipcu 2024 roku oczekiwała dostawy pierwszych trzech instalacji w tym roku. 25 czerwca firma poinformowała o przyjęciu pierwszej instalacji niemal trzy miesiące przed harmonogramem. Druga instalacja weszła do floty w trzecim kwartale i rozpoczęła pracę pod koniec września.

Według ADNOC Drilling pierwsza instalacja zbudowana przez Honghua Group łączy automatyzację, systemy sztucznej inteligencji, technologie cyfrowe oraz hybrydowe zasilanie.

Zakłócenia w Cieśninie Ormuz

Koordynatorka logistyki Honghua Yang Xiaoli powiedziała, że firma utworzyła specjalną grupę reagowania po tym, jak w lutym zakłócono zwykłą trasę transportową. Wówczas brytyjskie Centrum Operacji Handlu Morskiego zaleciło statkom zachowanie ostrożności, a Iran 17 lutego tymczasowo zamknął część cieśniny.

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Po atakach USA i Izraela na Iran 28 lutego żegluga przez cieśninę uległa zakłóceniom. Według publikacji Iran zaczął blokować przepływ tego dnia, a w marcu oświadczył, że będzie przepuszczał jedynie „nie-wrogie” statki, pod warunkiem spełnienia wymogów bezpieczeństwa i koordynacji z władzami irańskimi.

Przedstawiciele Honghua przez kilka dni kontaktowali się z firmami żeglugowymi, ubezpieczycielami i lokalnymi władzami, zanim znaleźli lokalny statek do przepłynięcia przez cieśninę. Zorganizowali również barki i transport do przewiezienia sprzętu na wyspę oraz uzyskali niezbędne zezwolenia. Ładunek dotarł w zaplanowanym terminie.

Działania ewakuacyjne na wyspie

10 marca pracownicy na wyspie zobaczyli dym po dwóch eksplozjach na morzu, około 10 km od miejsca prac. Kilka minut później myśliwiec zestrzelił drona około 2 km od wyspy, podało China Electric Power News. Pracownicy uruchomili plan reagowania i zorganizowali ewakuację.

Tego dnia państwowa agencja informacyjna ZEA WAM podała, że siły obrony powietrznej wykryły dziewięć pocisków balistycznych: osiem z nich zostało zniszczonych, a jeden spadł do morza. Spośród 35 wykrytych dronów przechwycono 26, a dziewięć spadło na terytorium ZEA.

Z powodu tymczasowego wstrzymania lotów i połączeń łodziowych zespół zapisał grupy krwi i kontakty alarmowe pracowników, poprosił ich o przygotowanie toreb ewakuacyjnych i stale utrzymywał w gotowości dwie łodzie. Na wypadek ewakuacji przygotowano również schronienie poza wyspą i prowadzono ćwiczenia.

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