Китайська компанія Honghua Group доправила та встановила дві бурові установки з елементами штучного інтелекту на штучних островах морського нафтового родовища Закум в Об’єднаних Арабських Еміратах. Пізніше фахівці також звели бурову вежу третьої установки. Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на китайське видання China Electric Power News.

Контракти на шість установок

Honghua Group входить до державної Dongfang Electric Group. Компанія має поставити шість бурових установок для штучних островів Закумського родовища в межах двох контрактів на послуги буріння загальною вартістю 1,54 млрд доларів.

ADNOC Drilling — буровий підрозділ Abu Dhabi National Oil Company — під час оголошення першого контракту в липні 2024 року очікував на постачання перших трьох установок цього року. 25 червня компанія повідомила про прийняття першої установки майже на три місяці раніше від графіка. Друга установка увійшла до флоту в третьому кварталі та почала роботу наприкінці вересня.

За даними ADNOC Drilling, перша установка, збудована Honghua Group, поєднує автоматизацію, системи штучного інтелекту, цифрові технології та гібридне енергоживлення.

Перебої в Ормузькій протоці

Координаторка логістики Honghua Ян Сяолі розповіла, що компанія створила спеціальну групу реагування після того, як у лютому звичний маршрут перевезень було порушено. Тоді Управління торговельних морських операцій Великої Британії рекомендувало суднам бути обережними, а Іран 17 лютого тимчасово закрив частину протоки.

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Після ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого судноплавство через протоку зазнало перебоїв. За інформацією видання, Іран почав блокувати прохід того дня, а в березні заявив, що пропускатиме лише «неворожі» судна за умови виконання вимог безпеки та координації з іранською владою.

Представники Honghua кілька днів контактували із судноплавними компаніями, страховиками та місцевою владою, перш ніж знайшли місцеве судно для проходу протокою. Вони також організували баржі й транспорт для переміщення обладнання на острів та отримали необхідні дозволи. Вантаж прибув у запланований термін.

Евакуаційні заходи на острові

10 березня працівники на острові побачили дим від двох вибухів у морі приблизно за 10 км від місця робіт. За кілька хвилин винищувач збив безпілотник приблизно за 2 км від острова, повідомило China Electric Power News. Працівники активували план реагування та організували евакуацію.

Того дня державне інформагентство ОАЕ WAM повідомляло, що сили протиповітряної оборони виявили дев’ять балістичних ракет: вісім із них було знищено, ще одна впала в море. Із 35 виявлених безпілотників 26 перехопили, а дев’ять упали на території ОАЕ.

Через тимчасове припинення авіарейсів і човнового сполучення команда записала групи крові та екстрені контакти працівників, попросила їх зібрати евакуаційні сумки й постійно тримала напоготові два човни. Також на випадок евакуації підготували укриття поза островом і проводили тренування.

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