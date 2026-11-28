Китайская компания Honghua Group доставила и установила две буровые установки с элементами искусственного интеллекта на искусственных островах морского нефтяного месторождения Закум в Объединенных Арабских Эмиратах. Позже специалисты также возвели буровую вышку третьей установки. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на китайское издание China Electric Power News.

Контракты на шесть установок

Honghua Group входит в государственную Dongfang Electric Group. Компания должна поставить шесть буровых установок для искусственных островов месторождения Закум в рамках двух контрактов на услуги бурения общей стоимостью 1,54 млрд долларов.

ADNOC Drilling, буровое подразделение Abu Dhabi National Oil Company, при объявлении первого контракта в июле 2024 года ожидало поставку первых трех установок в этом году. 25 июня компания сообщила о приемке первой установки почти на три месяца раньше графика. Вторая установка вошла во флот в третьем квартале и начала работу в конце сентября.

По данным ADNOC Drilling, первая установка, построенная Honghua Group, сочетает автоматизацию, системы искусственного интеллекта, цифровые технологии и гибридное энергоснабжение.

Перебои в Ормузском проливе

Координатор по логистике Honghua Ян Сяоли рассказала, что компания создала специальную группу реагирования после того, как в феврале был нарушен привычный маршрут перевозок. Тогда Управление торговых морских операций Великобритании рекомендовало судам соблюдать осторожность, а Иран 17 февраля временно закрыл часть пролива.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

После ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля судоходство через пролив столкнулось с перебоями. По информации издания, Иран начал блокировать проход в тот день, а в марте заявил, что будет пропускать только «невраждебные» суда при условии выполнения требований безопасности и координации с иранскими властями.

Представители Honghua несколько дней связывались с судоходными компаниями, страховщиками и местными властями, прежде чем нашли местное судно для прохода через пролив. Они также организовали баржи и транспорт для перемещения оборудования на остров и получили необходимые разрешения. Груз прибыл в запланированный срок.

Эвакуационные меры на острове

10 марта работники на острове увидели дым от двух взрывов в море примерно в 10 км от места работ. Через несколько минут истребитель сбил беспилотник примерно в 2 км от острова, сообщило China Electric Power News. Работники активировали план реагирования и организовали эвакуацию.

В тот день государственное информагентство ОАЭ WAM сообщило, что силы противовоздушной обороны обнаружили девять баллистических ракет: восемь из них были уничтожены, еще одна упала в море. Из 35 обнаруженных беспилотников 26 были перехвачены, а девять упали на территории ОАЭ.

Из-за временной приостановки авиарейсов и лодочного сообщения команда записала группы крови и экстренные контакты работников, попросила их собрать эвакуационные сумки и постоянно держала наготове две лодки. Также на случай эвакуации подготовили укрытие за пределами острова и проводили тренировки.

Читай нас в