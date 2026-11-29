В Германии «Фрайбург» сыграл вничью 2:2 с «РБ Лейпциг» в матче Бундеслиги, хотя после первого тайма хозяева вели 2:0. Лейпцигский клуб сравнял счет на третьей компенсированной минуте благодаря голу Кристофа Баумгартнера, сообщает Der Spiegel.

Преимущество «Фрайбурга» до перерыва

Игор Матанович открыл счет на 11-й минуте, головой замкнув подачу Дерри Шерханта. Для нападающего это был десятый гол в сезоне во всех турнирах. На 43-й минуте Максимилиан Эггештайн реализовал пенальти, назначенный после просмотра VAR: мяч после навеса Эггештайна попал в руку Нилю Эль-Айнауи.

Гости создавали моменты еще до перерыва, однако вратарь «Фрайбурга» Мио Бакхаус отразил удары Нусы и Ромулу. Защитник «РБ Лейпциг» Вилли Орбан провел 270-й матч в Бундеслиге и стал единоличным рекордсменом клуба по количеству игр в чемпионате Германии.

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Два решения после VAR и поздний гол

В начале второго тайма арбитр Робин Браун после видеопросмотра изменил первоначальное решение о фоле в атаке в борьбе Беньямина Хенрихса и Шерханта и назначил пенальти в пользу гостей. Кристофер Нкунку на 53-й минуте мощно пробил под перекладину.

Во втором тайме Ромулу попал во внешнюю сторону штанги, а Матанович не реализовал перспективный момент. Баумгартнер, вышедший на замену, сначала не забил головой на 79-й минуте, но в компенсированное время принес «РБ Лейпциг» ничью. «Фрайбург» прервал серию из семи побед подряд, оставшись третьим в таблице, тогда как «Лейпциг» занимал четвертое место перед матчем «Боруссии» Дортмунд и «Байера».

В среду обе команды сыграют в 1/8 финала Кубка Германии: «Фрайбург» встретится с «Кайзерслаутерном», а «РБ Лейпциг» — с «Байером».

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