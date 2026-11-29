Федеральная резервная система США начала период молчания перед последним в этом году заседанием по денежно-кредитной политике. В течение двух недель чиновникам центробанка запрещено публично комментировать вопросы политики. Как сообщает The National, этот период продлится с 28 ноября по 10 декабря.

По данным CME Group, трейдеры в основном ожидают, что по итогам заседания 8–9 декабря ФРС повысит целевой диапазон базовой ставки на 25 базисных пунктов. Эти ожидания формируются на фоне признаков устойчивой и более широкой инфляции в США.

Инфляция превышает целевой уровень ФРС

В октябре предпочитаемый ФРС индикатор инфляции вырос на 3,8% в годовом выражении — существенно выше целевого уровня центробанка в 2%. Базовая инфляция, не учитывающая волатильные цены на продукты питания и энергоносители, составила 3,3%.

Член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер 20 ноября заявил CNBC, что его «очень, очень беспокоит инфляция». По его словам, рост цен распространяется на все большее число категорий товаров и услуг, а не концентрируется в отдельных сегментах.

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В ноябрьском обзоре Beige Book, обобщающем сообщения из 12 округов ФРС, отмечается, что цены в стране в целом умеренно росли. Респонденты сообщали о сохраняющемся давлении на издержки в энергетике, транспорте, здравоохранении, страховании и из-за тарифов. Они также ожидают дальнейшего увеличения издержек и цен в ближайшие месяцы.

Часть чиновников поддерживает более жесткие действия

Глава ФРС Кевин Уорш после октябрьского решения оставить ставку без изменений заявил, что центробанк привержен обеспечению ценовой стабильности, однако не обозначил дальнейшие шаги. В то же время другие члены комитета, имеющие право голоса, высказались за повышение ставки на декабрьском заседании.

Уоллер сообщил, что был бы открыт даже к повышению на 50 базисных пунктов. Член Совета управляющих Лиза Кук, которая в октябре голосовала против сохранения ставки, предупредила, что ФРС рискует отстать от ситуации. Президент Федерального резервного банка Кливленда Бет Хэммак также призвала к более решительному подходу, чтобы не допустить закрепления инфляционных ожиданий.

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