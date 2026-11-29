美国联邦储备委员会在今年最后一次货币政策会议前进入静默期。未来两周内，央行官员被禁止公开评论政策问题。正如《The National》报道，这一时期将从11月28日持续至12月10日。

根据CME Group的数据，交易员普遍预计，美联储将在12月8日至9日会议结束后将基准利率目标区间上调25个基点。这些预期是在美国通胀持续且更广泛扩散的迹象下形成的。

通胀超过美联储目标

10月，美联储偏好的通胀指标同比上涨3.8%，显著高于央行2%的目标水平。不包括波动较大的食品和能源价格的核心通胀率为3.3%。

美联储理事克里斯托弗·沃勒11月20日对CNBC表示，他对通胀“非常、非常担忧”。他说，价格上涨正蔓延至越来越多类别的商品和服务，而非集中于个别领域。

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11月发布的《褐皮书》汇总了来自美联储12个辖区的报告，其中指出全国价格总体温和上涨。受访者表示，能源、运输、医疗保健、保险以及关税带来的成本压力仍在持续。他们还预计未来几个月成本和价格将进一步上涨。

部分官员支持采取更强硬行动

美联储主席凯文·沃什在10月决定维持利率不变后表示，央行致力于确保价格稳定，但没有说明后续措施。与此同时，委员会中其他拥有投票权的成员支持在12月会议上加息。

沃勒表示，他甚至愿意接受加息50个基点。美联储理事莉萨·库克在10月投票反对维持利率不变，她警告称，美联储有落后于形势的风险。克利夫兰联邦储备银行行长贝丝·哈马克也呼吁采取更果断的方式，以防止通胀预期固化。

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