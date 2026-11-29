Rezerwa Federalna USA rozpoczęła okres ciszy przed ostatnim w tym roku posiedzeniem w sprawie polityki pieniężnej. Przez dwa tygodnie urzędnikom banku centralnego nie wolno publicznie komentować kwestii polityki. Jak informuje The National, okres ten potrwa od 28 listopada do 10 grudnia.

Według CME Group traderzy w większości oczekują, że po posiedzeniu 8–9 grudnia Fed podniesie docelowy przedział stopy bazowej o 25 punktów bazowych. Oczekiwania te kształtują się w obliczu oznak utrzymującej się i szerszej inflacji w Stanach Zjednoczonych.

Inflacja przekracza cel Fed

W październiku preferowany przez Fed wskaźnik inflacji wzrósł o 3,8% rok do roku, znacznie powyżej celu banku centralnego wynoszącego 2%. Inflacja bazowa, która nie uwzględnia zmiennych cen żywności i energii, wyniosła 3,3%.

Członek Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej Christopher Waller powiedział CNBC 20 listopada, że jest „bardzo, bardzo zaniepokojony inflacją”. Według niego wzrost cen rozszerza się na coraz więcej kategorii towarów i usług, zamiast koncentrować się w poszczególnych segmentach.

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W listopadowym przeglądzie Beige Book, który podsumowuje raporty z 12 okręgów Rezerwy Federalnej, wskazano, że ceny w kraju generalnie rosły umiarkowanie. Respondenci informowali o utrzymującej się presji kosztowej w energetyce, transporcie, opiece zdrowotnej, ubezpieczeniach oraz w związku z cłami. Oczekują oni również dalszego wzrostu kosztów i cen w najbliższych miesiącach.

Część urzędników popiera bardziej restrykcyjne działania

Przewodniczący Fed Kevin Warsh po październikowej decyzji o pozostawieniu stopy bez zmian oświadczył, że bank centralny jest zaangażowany w zapewnienie stabilności cen, jednak nie przedstawił dalszych kroków. Jednocześnie inni członkowie komitetu mający prawo głosu opowiedzieli się za podwyżką stóp na grudniowym posiedzeniu.

Waller powiedział, że byłby otwarty nawet na podwyżkę o 50 punktów bazowych. Członkini Rady Gubernatorów Lisa Cook, która w październiku głosowała przeciwko utrzymaniu stopy bez zmian, ostrzegła, że Fed ryzykuje pozostanie w tyle za sytuacją. Prezeska Banku Rezerwy Federalnej w Cleveland Beth Hammack również wezwała do bardziej zdecydowanego podejścia, aby nie dopuścić do utrwalenia oczekiwań inflacyjnych.

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