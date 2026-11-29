在德国，弗赖堡在一场德甲比赛中与RB莱比锡2比2战平，尽管主队在上半场结束后以2比0领先。莱比锡俱乐部凭借克里斯托夫·鲍姆加特纳在补时第3分钟的进球扳平比分，据《明镜周刊》报道。

弗赖堡半场前的优势

伊戈尔·马塔诺维奇在第11分钟头球接德里·舍尔汉特的传中破门，为球队首开纪录。这是这名前锋本赛季各项赛事的第10个进球。第43分钟，马克西米利安·埃格施泰因罚入点球，该点球是在VAR回看后判罚：埃格施泰因传中后，皮球击中了尼尔·埃尔·艾努伊的手臂。

客队在半场前也创造了机会，但弗赖堡门将米奥·巴克豪斯扑出了努萨和罗穆卢的射门。RB莱比锡后卫威利·奥尔班完成了个人第270场德甲比赛，成为该俱乐部在德国联赛出场次数最多的唯一纪录保持者。

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两次VAR判罚与最后时刻的进球

下半场开始时，主裁判罗宾·布劳恩在观看视频回放后，改变了本杰明·亨里希斯与舍尔汉特争抢中进攻犯规的初始判罚，并判给客队点球。克里斯托弗·恩昆库在第53分钟大力将球射入球门上角。

下半场，罗穆卢击中立柱外侧，马塔诺维奇则错失了一次颇具威胁的机会。替补出场的鲍姆加特纳先是在第79分钟头球未能破门，但在补时阶段为RB莱比锡带来一场平局。弗赖堡结束了七连胜，但仍位列积分榜第三；而在多特蒙德与勒沃库森比赛前，莱比锡排名第四。

周三，两队都将参加德国杯1/8决赛：弗赖堡将对阵凯泽斯劳滕，RB莱比锡将迎战勒沃库森。

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