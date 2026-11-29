赫尔城在塞尔赫斯特公园球场客场以3比2战胜水晶宫。对水晶宫而言，这场失利是其在英超联赛中的六连败，而新任主教练托马斯·弗兰克至今仍未在联赛中取胜。

赫尔城攻入三球

据Cyprus Mail报道，奥利·麦克伯尼在第38分钟头球接应里根·斯莱特开出的角球破门，首开纪录。这是麦克伯尼本赛季的第五个进球。

下半场开始三分钟后，索尔巴·托马斯将球旋入球门，打进了他加盟赫尔城后的首粒进球。在水晶宫后卫奥斯卡·明格萨捂着脸倒地后，VAR对该事件进行了检查，但接触程度很轻微。

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主队在最后阶段缩小差距

第80分钟，斯莱特接麦克伯尼用脚外侧送出的传球，从禁区外低射将比分改写为3比0。水晶宫在比赛末段两次破门：第90分钟，康斯坦蒂诺斯·佐拉基斯未能抱住约尔根·斯特兰德·拉森的射门，后者随即得分；补时阶段，亚当·沃顿的射门穿过密集的球员群破门。

赫尔城取得了本赛季联赛第四场胜利，升至第九位。一周前，球队通过击败布莱顿，终结了八连败。水晶宫在12场比赛后积7分，自10月11日对阵诺丁汉森林的比赛以来，尚未在联赛中获胜。

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