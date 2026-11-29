Hull City odniosło wyjazdowe zwycięstwo 3:2 nad Crystal Palace na stadionie Selhurst Park. Dla Crystal Palace była to szósta porażka z rzędu w Premier League, a nowy trener Thomas Frank nadal nie odniósł zwycięstwa w lidze.

Trzy gole Hull City

Jak podaje Cyprus Mail, wynik w 38. minucie otworzył Oli McBurnie, który głową wykończył dośrodkowanie z rzutu rożnego Regana Slatera. Był to piąty gol McBurnie’ego w sezonie.

Trzy minuty po rozpoczęciu drugiej połowy Sorba Thomas podkręcił piłkę do bramki i strzelił swojego pierwszego gola dla Hull City. VAR sprawdził sytuację po tym, jak obrońca Crystal Palace Oscar Mingueza upadł, trzymając się za twarz, jednak kontakt był minimalny.

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Gospodarze zmniejszyli stratę pod koniec

W 80. minucie Slater podwyższył na 3:0, uderzając nisko zza pola karnego po podaniu McBurnie’ego zewnętrzną częścią stopy. Crystal Palace zdołało strzelić dwa gole pod koniec spotkania: Jorgen Strand Larsen trafił w 90. minucie po tym, jak bramkarz Konstantinos Tzolakis nie zdołał utrzymać jego strzału, a Adam Wharton zdobył bramkę w doliczonym czasie gry strzałem przez gęstwinę zawodników.

Hull City odniosło czwarte ligowe zwycięstwo w tym sezonie i awansowało na dziewiątą pozycję. Tydzień wcześniej zespół przerwał serię ośmiu porażek, pokonując Brighton. Crystal Palace ma siedem punktów po 12 meczach i nie wygrało w lidze od spotkania z Nottingham Forest 11 października.

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