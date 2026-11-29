Bournemouth pokonał w niedzielę Fulham 2:1, odnosząc szóste zwycięstwo z rzędu w Premier League pod wodzą Marco Rose. Dzięki temu wynikowi zespół awansował na piąte miejsce w tabeli, informuje Cyprus Mail.

Przebieg meczu

Goście otworzyli wynik w 21. minucie. Marcus Tavernier zdobył bramkę po podaniu Evanilsona, a obrońca Fulham Calvin Bassey popełnił błąd w tej sytuacji.

Siedem minut później Rodrigo Muniz wyrównał, wykorzystując rzut karny. W 62. minucie Justin Kluivert zdobył decydującą bramkę po podaniu Alexa Scotta.

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Pod koniec meczu Fulham próbował odrobić straty. Po tym, jak bramkarz Bournemouth Djordje Petrovic wypuścił piłkę, w polu bramkowym gości doszło do zamieszania, jednak zespół utrzymał prowadzenie.

Druga żółta kartka

W szóstej minucie doliczonego czasu gry Kluivert otrzymał drugą żółtą kartkę. Sędzia Stuart Attwell ukarał zawodnika za gest, którym imitował pokazanie przez arbitra żółtej kartki.

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