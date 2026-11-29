Tottenham pokonał Sunderland 2:0 w niedzielnym meczu na Stadium of Light. James Maddison zdobył obie bramki dla londyńskiej drużyny. Jak podaje Cyprus Mail, przebieg spotkania zmieniło wykluczenie Thomasa Meuniera w 12. minucie.

Wykluczenie na początku meczu

Meunier otrzymał czerwoną kartkę za spóźniony wślizg. Tottenham wykorzystał przewagę liczebną w 35. minucie: Maddison wykończył niskie podanie Andy’ego Robertsona i otworzył wynik.

Drugą bramkę Maddison zdobył w 70. minucie, trafiając po rzucie rożnym. Sunderland niewiele stworzył w ataku w meczu z Tottenhamem, który grał bez kilku napastników.

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Zmiany i najbliższy mecz

Pod koniec spotkania Tottenham dokonał zmian: Mateus Fernandes i Destiny Udogie weszli za Robertsona i Sandro Tonaliego. Przed meczem występ Maddisona stał pod znakiem zapytania, ponieważ opuścił trening zespołu i wcześniej w tym tygodniu trenował w pomieszczeniu.

W poprzednim meczu 21 listopada Sunderland zremisował 0:0 z Aston Villą. Następnym rywalem drużyny będzie Liverpool w środę.

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