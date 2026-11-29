«Тоттенхэм» победил «Сандерленд» со счетом 2:0 в воскресном матче на «Стэдиум оф Лайт». Джеймс Мэддисон забил оба мяча лондонской команды. Как сообщает Cyprus Mail, ход игры изменило удаление Томаса Менье на 12-й минуте.

Удаление в начале матча

Менье получил красную карточку за запоздалый подкат. «Тоттенхэм» воспользовался численным преимуществом на 35-й минуте: Мэддисон замкнул низовую передачу Энди Робертсона и открыл счет.

Второй гол Мэддисон забил на 70-й минуте, отличившись после углового. «Сандерленд» мало что создал в атаке в матче против «Тоттенхэма», который играл без нескольких нападающих.

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Замены и ближайший матч

В конце встречи «Тоттенхэм» провел замены: Матеус Фернандеш и Дестини Удоджи вышли вместо Робертсона и Сандро Тонали. Перед игрой участие Мэддисона было под вопросом, поскольку он пропустил командную тренировку и ранее на той неделе работал в помещении.

В предыдущем матче 21 ноября «Сандерленд» сыграл вничью 0:0 с «Астон Виллой». Следующим соперником команды станет «Ливерпуль» в среду.

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