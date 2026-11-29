«Ньюкасл» обыграл «Брайтон» 1:0 благодаря пенальти Барнса — Cyprus Mail
«Ньюкасл» победил «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 1:0 в матче Премьер-лиги, который состоялся в воскресенье на стадионе «Американ Экспресс». Единственный гол на восьмой минуте с пенальти забил Харви Барнс.
Пенальти в начале игры
Одиннадцатиметровый назначили после того, как защитник «Брайтона» Лука Вушкович сбил Джо Уиллока в штрафной площади. Барнс реализовал удар с точки и забил свой шестой гол во всех турнирах в этом сезоне, сообщает Cyprus Mail.
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Попытки сравнять счёт
«Брайтон» оказывал давление в поисках ответного гола, однако голкипер «Ньюкасла» Лукаш Горничек несколько раз спас свою команду. Ясин Аяри, вышедший на замену, пробил мимо ворот с правой стороны штрафной площади «Ньюкасла», хотя имел возможность отличиться.
«Брайтон» не смог выиграть в 17 последних матчах Премьер-лиги, в которых пропускал первым. Серия продолжается с победы над «Брентфордом» в ноябре прошлого года. В конце встречи «Ньюкасл» выпустил защитника Дедича, чтобы удержать минимальное преимущество.