«Ньюкасл» победил «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 1:0 в матче Премьер-лиги, который состоялся в воскресенье на стадионе «Американ Экспресс». Единственный гол на восьмой минуте с пенальти забил Харви Барнс.

Пенальти в начале игры

Одиннадцатиметровый назначили после того, как защитник «Брайтона» Лука Вушкович сбил Джо Уиллока в штрафной площади. Барнс реализовал удар с точки и забил свой шестой гол во всех турнирах в этом сезоне, сообщает Cyprus Mail.

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Попытки сравнять счёт

«Брайтон» оказывал давление в поисках ответного гола, однако голкипер «Ньюкасла» Лукаш Горничек несколько раз спас свою команду. Ясин Аяри, вышедший на замену, пробил мимо ворот с правой стороны штрафной площади «Ньюкасла», хотя имел возможность отличиться.

«Брайтон» не смог выиграть в 17 последних матчах Премьер-лиги, в которых пропускал первым. Серия продолжается с победы над «Брентфордом» в ноябре прошлого года. В конце встречи «Ньюкасл» выпустил защитника Дедича, чтобы удержать минимальное преимущество.

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