«Халл Сити» одержал выездную победу над «Кристал Пэлас» со счётом 3:2 на стадионе «Селхерст Парк». Для «Кристал Пэлас» это поражение стало шестым подряд в Премьер-лиге, а новый главный тренер Томас Франк по-прежнему не имеет побед в чемпионате.

Три гола «Халл Сити»

Как сообщает Cyprus Mail, счёт на 38-й минуте открыл Оли Макберни, головой замкнув подачу с углового в исполнении Ригана Слейтера. Этот мяч стал для Макберни пятым в сезоне.

Через три минуты после начала второго тайма Сорба Томас закрутил мяч в ворота и забил свой первый гол за «Халл Сити». VAR проверил эпизод после того, как защитник «Кристал Пэлас» Оскар Мингеса упал, держась за лицо, однако контакт был минимальным.

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Хозяева сократили отставание в концовке

На 80-й минуте Слейтер довёл счёт до 3:0, пробив низом из-за пределов штрафной площади после передачи Макберни внешней стороной стопы. «Кристал Пэлас» сумел забить дважды в конце встречи: Йорген Странд Ларсен отличился на 90-й минуте после того, как вратарь Константинос Цолакис не удержал его удар, а Адам Уортон забил в компенсированное время ударом сквозь скопление игроков.

«Халл Сити» одержал четвёртую победу в лиге в этом сезоне и поднялся на девятую позицию. Неделей ранее команда прервала серию из восьми поражений, обыграв «Брайтон». «Кристал Пэлас» имеет семь очков после 12 матчей и не побеждал в лиге со встречи с «Ноттингем Форест» 11 октября.

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