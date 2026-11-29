«Борнмут» в воскресенье победил «Фулхэм» со счетом 2:1, одержав шестую подряд победу в Премьер-лиге под руководством Марко Розе. Благодаря этому результату команда поднялась на пятое место в турнирной таблице, сообщает Cyprus Mail.

Ход матча

Гости открыли счет на 21-й минуте. Маркус Тавернье забил после передачи Эванилсона, а защитник «Фулхэма» Келвин Бэсси допустил ошибку в этом эпизоде.

Через семь минут Родриго Мунис сравнял счет, реализовав пенальти. На 62-й минуте Джастин Клюйверт забил решающий мяч после передачи Алекса Скотта.

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В конце игры «Фулхэм» пытался отыграться. После того как вратарь «Борнмута» Джордже Петрович выпустил мяч, во вратарской гостей возникла борьба, однако команда удержала преимущество.

Вторая желтая карточка

На шестой компенсированной минуте Клюйверт получил вторую желтую карточку. Арбитр Стюарт Атвелл наказал футболиста за жест, которым тот имитировал показ судьей желтой карточки.

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