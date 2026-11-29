Newcastle pokonał Brighton & Hove Albion 1:0 w meczu Premier League, który odbył się w niedzielę na stadionie American Express. Jedynego gola w ósmej minucie z rzutu karnego zdobył Harvey Barnes.

Rzut karny na początku meczu

Jedenastkę podyktowano po tym, jak obrońca Brighton Luka Vušković sfaulował Joe Willocka w polu karnym. Barnes wykorzystał rzut karny i zdobył swojego szóstego gola we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie, informuje Cyprus Mail.

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Próby wyrównania

Brighton naciskał w poszukiwaniu wyrównującego gola, ale bramkarz Newcastle Lukáš Horníček kilkakrotnie uratował swoją drużynę. Yasin Ayari, który wszedł z ławki rezerwowych, strzelił obok bramki z prawej strony pola karnego Newcastle, choć miał okazję zdobyć gola.

Brighton nie zdołał wygrać w 17 ostatnich meczach Premier League, w których jako pierwszy tracił gola. Seria trwa od zwycięstwa nad Brentfordem w listopadzie ubiegłego roku. Pod koniec spotkania Newcastle wprowadził obrońcę Dedicia, aby utrzymać minimalne prowadzenie.

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