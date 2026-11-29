近70%的受访英国犹太学者表示，他们曾在工作场所遭遇反犹太主义。《耶路撒冷邮报》报道称，这一结论载于题为《面临威胁：英国犹太学者面临的反犹太主义危机》的报告中。

这项研究由Intra-Communal Professorial Group编写。该组织是一家于2024年成立、旨在打击高等教育领域反犹太主义的慈善机构。报告作者研究了2023年10月7日后英国大学犹太学者的经历。

来自同事和学生的压力

调查数据显示，42%的受访者报告称遭遇来自同事的反犹太主义，28%报告称发生过来自学生的事件。同时，76%的参与者认为，大学中的反犹太主义水平在2023年10月7日后有所上升。

部分受访者表示，出于对自身安全的担忧，他们会改变上班路线，或避开校园的某些区域。受访者称，造成危险感的因素包括反犹太主义海报和涂鸦、反犹太主义发言者的演讲，以及围绕犹太复国主义的激烈争论。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

离开学术界的意向

45%的犹太大学员工表示，由于反犹太主义，他们正在考虑离开目前的职位或整个英国学术界。另有68%称因恐惧而避免与同事讨论某些话题，19%认为自己被排除在专业网络和合作之外。

此外，42%的受访者表示，他们限制了自己的学术或公开评论，以免成为目标。约10%的受访者认为，他们在晋升时被忽略。超过半数的研究参与者报告称，反犹太主义对其个人福祉造成了重大或严重影响。

ICPG表示，大学没有采取足够措施来打击反犹太主义。报告发布后，影子教育大臣劳拉·特罗特呼吁政府审查英国大学中反犹太主义的情况。

关注我们在