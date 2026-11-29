Почти 70% опрошенных еврейских ученых в Великобритании заявили, что сталкивались с антисемитизмом на рабочем месте. Об этом говорится в докладе «Под угрозой: кризис антисемитизма, с которым сталкиваются еврейские академики в Великобритании», сообщает Jerusalem Post.

Исследование подготовила Intra-Communal Professorial Group — благотворительная организация, созданная в 2024 году для противодействия антисемитизму в сфере высшего образования. Авторы доклада изучали опыт еврейских академиков британских университетов после 7 октября 2023 года.

Давление со стороны коллег и студентов

Согласно данным опроса, 42% респондентов сообщили об антисемитизме со стороны коллег, а 28% — о случаях со стороны студентов. При этом 76% участников считают, что уровень антисемитизма в университетах вырос после 7 октября 2023 года.

Часть опрошенных заявила, что из-за опасений за собственную безопасность меняет маршруты на работу или избегает отдельных участков кампусов. Среди факторов, которые, по словам респондентов, способствовали ощущению опасности, они называли антисемитские плакаты и граффити, выступления антисемитских спикеров, а также агрессивные споры о сионизме.

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Намерения покинуть академическую среду

45% еврейских сотрудников университетов сообщили, что рассматривают возможность покинуть нынешнюю должность или британскую академическую сферу в целом из-за антисемитизма. Еще 68% заявили, что из страха избегают обсуждения определенных тем с коллегами, а 19% считают, что их исключали из профессиональных сетей и сотрудничества.

Также 42% респондентов отметили, что ограничивали собственные академические или публичные комментарии, чтобы не стать мишенью. Около 10% опрошенных считают, что их обошли при повышении. Более половины участников исследования сообщили о значительном или тяжелом влиянии антисемитизма на личное благополучие.

В ICPG заявили, что университеты не принимают достаточных мер для противодействия антисемитизму. Теневой министр образования Лора Тротт после публикации доклада призвала правительство провести проверку ситуации с антисемитизмом в британских университетах.

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