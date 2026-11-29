Prawie 70% ankietowanych żydowskich naukowców w Wielkiej Brytanii oświadczyło, że doświadczyło antysemityzmu w miejscu pracy. Wynika to z raportu „Under Threat: The Crisis of Antisemitism Facing Jewish Academics in the UK”, informuje Jerusalem Post.

Badanie przygotowała Intra-Communal Professorial Group — organizacja charytatywna utworzona w 2024 roku w celu zwalczania antysemityzmu w szkolnictwie wyższym. Autorzy raportu badali doświadczenia żydowskich naukowców na brytyjskich uniwersytetach po 7 października 2023 roku.

Presja ze strony współpracowników i studentów

Z danych ankiety wynika, że 42% respondentów zgłosiło antysemityzm ze strony współpracowników, a 28% — przypadki ze strony studentów. Jednocześnie 76% uczestników uważa, że poziom antysemityzmu na uniwersytetach wzrósł po 7 października 2023 roku.

Część ankietowanych oświadczyła, że z obawy o własne bezpieczeństwo zmienia trasy do pracy lub unika niektórych części kampusów. Wśród czynników, które według respondentów przyczyniały się do poczucia zagrożenia, wymieniali antysemickie plakaty i graffiti, wystąpienia antysemickich mówców, a także agresywne spory dotyczące syjonizmu.

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Zamiary opuszczenia środowiska akademickiego

45% żydowskich pracowników uniwersytetów poinformowało, że rozważa opuszczenie obecnego stanowiska lub brytyjskiego środowiska akademickiego w ogóle z powodu antysemityzmu. Kolejne 68% oświadczyło, że ze strachu unika omawiania pewnych tematów ze współpracownikami, a 19% uważa, że zostało wykluczonych z sieci zawodowych i współpracy.

Również 42% respondentów wskazało, że ograniczało własne wypowiedzi akademickie lub publiczne, aby nie stać się celem. Około 10% ankietowanych uważa, że pominięto ich przy awansie. Ponad połowa uczestników badania zgłosiła znaczący lub poważny wpływ antysemityzmu na ich osobiste samopoczucie.

W ICPG oświadczono, że uniwersytety nie podejmują wystarczających działań w celu zwalczania antysemityzmu. Cieniowa ministra edukacji Laura Trott po publikacji raportu wezwała rząd do przeprowadzenia przeglądu sytuacji dotyczącej antysemityzmu na brytyjskich uniwersytetach.

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