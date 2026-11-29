W Niemczech Freiburg zremisował 2:2 z RB Leipzig w meczu Bundesligi, choć po pierwszej połowie gospodarze prowadzili 2:0. Klub z Lipska wyrównał w trzeciej minucie doliczonego czasu gry dzięki golowi Christopha Baumgartnera, informuje Der Spiegel.

Przewaga Freiburga przed przerwą

Igor Matanović otworzył wynik w 11. minucie, głową wykańczając dośrodkowanie Derry’ego Scherhanta. Był to dziesiąty gol napastnika w sezonie we wszystkich rozgrywkach. W 43. minucie Maximilian Eggestein wykorzystał rzut karny, podyktowany po analizie VAR: piłka po dośrodkowaniu Eggesteina trafiła w rękę Neila El Aynaouiego.

Goście stwarzali okazje jeszcze przed przerwą, jednak bramkarz Freiburga Mio Backhaus obronił strzały Nusy i Romulo. Obrońca RB Leipzig Willi Orban rozegrał 270. mecz w Bundeslidze i został samodzielnym rekordzistą klubu pod względem liczby występów w mistrzostwach Niemiec.

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Dwie decyzje po VAR i późny gol

Na początku drugiej połowy sędzia Robin Braun po analizie wideo zmienił swoją pierwotną decyzję o faulu w ataku w pojedynku Benjamina Henrichsa i Scherhanta oraz podyktował rzut karny dla gości. Christopher Nkunku w 53. minucie mocno uderzył pod poprzeczkę.

W drugiej połowie Romulo trafił w zewnętrzną część słupka, a Matanović nie wykorzystał obiecującej okazji. Baumgartner, który wszedł z ławki rezerwowych, najpierw nie zdobył gola głową w 79. minucie, ale w doliczonym czasie gry zapewnił RB Leipzig remis. Freiburg przerwał serię siedmiu kolejnych zwycięstw, pozostając trzeci w tabeli, podczas gdy Leipzig zajmował czwarte miejsce przed meczem Borussii Dortmund z Bayerem.

W środę obie drużyny zagrają w 1/8 finału Pucharu Niemiec: Freiburg zmierzy się z Kaiserslauternem, a RB Leipzig — z Bayerem.

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