中国公司宏华集团（Honghua Group）向阿联酋海上扎库姆油田的人工岛运送并安装了两台配备人工智能元素的钻机。此后，专家还建起了第三台钻机的钻井井架。《南华早报》报道，消息援引中国媒体《中国电力报》。

六台钻机合同

宏华集团隶属于国有的东方电气集团。该公司将在两份钻井服务合同框架下，为扎库姆油田人工岛供应六台钻机，合同总价值为15.4亿美元。

阿布扎比国家石油公司钻井公司（ADNOC Drilling）在2024年7月宣布首份合同时，预计今年交付首三台钻机。6月25日，该公司宣布接收首台钻机，比计划提前近三个月。第二台钻机在第三季度加入船队，并于9月底开始作业。

据ADNOC Drilling称，宏华集团建造的首台钻机结合了自动化、人工智能系统、数字技术和混合动力供电。

霍尔木兹海峡的中断

宏华物流协调员杨小丽表示，在2月常规运输路线受阻后，公司成立了一个特别应对小组。当时，英国海上贸易行动办公室建议船只保持谨慎，而伊朗于2月17日暂时关闭了部分海峡。

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在美国和以色列于2月28日对伊朗发动打击后，穿越该海峡的航运受到干扰。据该报报道，伊朗当天开始封锁通行，并在3月表示，只有满足安全要求并与伊朗当局协调的“非敌对”船只才能获准通行。

宏华代表与航运公司、保险公司和地方当局联系数日后，才找到一艘可通过海峡的当地船只。他们还安排了驳船和运输工具，将设备运往岛上，并获得了必要许可。货物按计划期限抵达。

岛上的疏散措施

3月10日，岛上工作人员看到距作业地点约10公里的海上发生两次爆炸后冒出的烟雾。数分钟后，一架战斗机在距该岛约2公里处击落一架无人机，《中国电力报》报道。工作人员启动应对计划并组织疏散。

当天，阿联酋国家通讯社WAM报道称，防空部队发现了9枚弹道导弹：其中8枚被摧毁，另1枚落入海中。在发现的35架无人机中，26架被拦截，9架坠落在阿联酋境内。

由于航班和船只交通暂时中断，团队记录了员工的血型和紧急联系人，要求他们收拾疏散包，并始终备好两艘船只。他们还为可能的疏散在岛外准备了避难所，并进行了演练。

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