W Wielkiej Brytanii w sobotę rano nadal niedostępne były usługi online dotyczące świadczeń socjalnych i emerytur po poważnym cyberincydencie. Ministerstwo Pracy i Emerytur tego kraju zamknęło dostęp do systemów późnym wieczorem w czwartek, informuje BBC News.

Resort nie sprecyzował przyczyny wyłączenia, ale nie wykluczył możliwości ataku hakerskiego. Rząd zapewnił osoby pobierające świadczenia i emerytów, że zwykłe wypłaty będą nadal docierać. Jednocześnie niektórzy użytkownicy zgłaszali opóźnienia i obawy przed karami z powodu niedotrzymania terminów przekazania informacji online.

Jakie systemy zostały dotknięte

Awaria dotknęła także internetowe portale do składania wniosków o świadczenia PIP, a także system Tell Us Once, za pośrednictwem którego rejestruje się śmierć osoby w celu poinformowania służb państwowych. Rząd oświadczył, że nie ma podstaw, by sądzić, iż dane osobowe zostały utracone lub skradzione.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Minister pracy i emerytur Pat McFadden w piątek nazwał to wydarzenie poważnym cyberincydentem, nie podając dodatkowych szczegółów. Downing Street również nie odpowiedział na pytanie, czy ministerstwo było celem hakerów, ale oświadczył, że inne resorty rządowe nie były celami sprawców.

Oceny ekspertów

Były główny dyrektor ds. technologii brytyjskiego rządu David Knott oświadczył, że ma poważne podejrzenia dotyczące ataku hakerskiego na resort. Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa z University of Bath Spa John Currie przypuszczał, że ministerstwo niemal na pewno wykryło aktywność hakerów i wyłączyło systemy, aby zapobiec kradzieży danych.

Przewodnicząca Komisji Nauki i Technologii Izby Gmin Chi Onwurah oświadczyła, że incydent powinien być ostrzeżeniem dla rządu. Jak podkreśliła, ludzie polegają na tych usługach, aby otrzymywać najważniejsze usługi publiczne, i muszą mieć pewność co do bezpieczeństwa i odporności technologii oraz danych, na których są one oparte.

Czytaj nas na