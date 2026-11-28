沙特阿拉伯正从不惜一切代价为项目提供资金并实施项目，转向支出必须有合理依据的方式。该国经济部长费萨尔·阿里卜拉欣在经济萎缩和安全压力的背景下接受CNBC采访时作出上述表示。

部长表示，当局力求更精准地分配每一里亚尔，同时降低经济对政府支出的依赖。沙特阿拉伯还在致力于为企业建立更清晰、与国际规范相一致的监管环境。其中一项措施是对跨国公司利润引入15%的最低有效税率。

重新评估大型项目

“2030愿景”计划于2016年启动，旨在降低该王国对石油收入的依赖。为实施该计划，国家积极使用了主权基金公共投资基金的资源。

近期，该王国重新评估了多项旗舰倡议的支出和商业前景，其中包括NEOM经济区和未来主义城市The Line。沙特阿拉伯还撤回了对LIV Golf锦标赛的资金支持，停止了利雅得一座拟建摩天大楼的建设，并推迟举办原定在NEOM组成部分特罗耶纳举行的2029年亚洲冬季运动会。

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经济下滑与安全压力

根据政府数据，沙特阿拉伯实际国内生产总值在第三季度同比萎缩3.8%。石油活动下降20.4%，而非石油部门增长1.9%。第二季度外国直接投资净流入较上年同期减少19.5%。

财政部预计，今年经济将萎缩约2.1%，明年增长10.9%。与此同时，牛津经济研究院预测今年将下降3.4%，并在2027年再下降4%。

该国还正承受也门胡塞武装袭击带来的后果，CNBC称其得到伊朗支持。据该媒体报道，袭击的目标包括公共投资基金大楼、利雅得机场以及该国最大的炼油厂。阿里卜拉欣表示，对基础设施的投资使能源部门能够将产量恢复至接近危机前的水平，货物流则通过陆路运输从该国东部改道至西部。

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