Нигерийский нефтеперерабатывающий завод Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals FZE, основанный миллиардером Алико Данготе, по данным CNBC, ожидает начала торгов в Лагосе 1 декабря после одобрения регулятора. Размещение миноритарного пакета акций может стать крупнейшим биржевым листингом в истории Африки.

По расчетам Reuters, рыночная оценка Dangote Refinery по цене размещения и количеству зарегистрированных акций может составить около $47 млрд.

Спрос из 120 стран

Акции завода предлагались по цене 525 нигерийских найр, или около $0,39 за акцию. По данным Dangote Refinery, спрос на них превысил предложение: заявки на покупку подали инвесторы из 120 стран, в том числе из всех 54 африканских государств.

Алико Данготе заявил на презентации IPO в начале сентября, что минимальная подписка составляла 10 акций. По его словам, это должно дать обычным нигерийцам и африканцам возможность получить долю в предприятии.

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Мощности и поставки топлива

Завод в Лагосе, строительство которого обошлось примерно в $20 млрд, начал работу в 2024 году. Его мощность по дистилляции сырой нефти составляет от 650 тыс. до 700 тыс. баррелей в сутки.

По данным Vortexa, морские отгрузки нефтепродуктов с Dangote Refinery с января по октябрь составляли примерно 400 тыс. баррелей в сутки — ориентировочно на 50% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В первые три недели ноября отгрузки достигли рекордных 575 тыс. баррелей в сутки, превысив октябрьский показатель в 550 тыс. баррелей.

Аналитик Blue Water Strategy Сирил Виддерсховен заявил, что компания намерена к 2029 году удвоить перерабатывающие мощности до 1,4 млн баррелей в сутки. При этом он обратил внимание на инвестиционные риски, связанные со стоимостью строительства, задержками ввода объекта в эксплуатацию и возможным снижением маржи после запуска новых мощностей.

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