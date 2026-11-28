Токен WLFI криптопроекта World Liberty Financial, связанного с семьей Дональда Трампа, за 24 часа потерял более половины стоимости. Цена актива опускалась до исторического минимума около 0,016 доллара, а затем немного восстановилась — примерно до 0,020 доллара, сообщает CoinDesk.

От пика в 0,33 доллара, зафиксированного в сентябре 2025 года, WLFI подешевел примерно на 95%. World Liberty Financial — платформа криптокредитования и стейблкоинов, которую соосновали и продвигали Дональд Трамп и его сыновья Эрик Трамп, Дональд Трамп-младший и Бэррон Трамп. Компания выпускает токен WLFI и стейблкоин USD1.

Продажа Ethereum из стратегического резерва

Падение токена произошло на фоне значительного перевода средств с адреса, связанного с резервом проекта. По данным трекера EmberCN со ссылкой на Arkham Intelligence, адрес с меткой World Liberty Financial: Strategic Reserve продал через децентрализованный агрегатор CoW Swap 12 121 ETH.

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За этот объем Ethereum было получено около 20,06 млн долларов в стейблкоинах: 17,58 млн долларов в USDC и 2,48 млн долларов в USD1. Средняя цена продажи составила около 1655 долларов за ETH. По оценке CoinDesk, реализованный убыток от операции мог составить примерно 19,26 млн долларов, поскольку проект накапливал Ethereum в прошлом году по средней цене около 3244 долларов за ETH.

Заявления Джастина Сана

Основатель блокчейна Tron Джастин Сан, ранее бывший одним из крупнейших инвесторов World Liberty Financial, призвал криптобиржи и регуляторов принять меры в отношении WLFI и USD1. В публикации в X он утверждал, что речь идет о внутреннем кредитовании для вывода средств, несанкционированной продаже активов инсайдерами, незаконной заморозке активов инвесторов и мошенничестве в отношении инвесторов. Это утверждение является позицией Сана.

По данным CoinDesk, Сан начал инвестировать в World Liberty Financial в конце 2024 года и вложил 30 млн долларов. После начала торгов WLFI в сентябре 2025 года его кошелек внесли в черный список, из-за чего было заблокировано около 595 млн разблокированных токенов, которые тогда оценивались примерно в 107 млн долларов. В апреле 2026 года Сан подал иск в федеральный суд, обвинив компанию в мошенничестве и вымогательстве; в мае World Liberty Financial подала встречный иск, заявив, что он играл на понижение WLFI, чтобы обвалить его цену.

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