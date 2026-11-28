在卢赛尔赛道举行的卡塔尔大奖赛前，梅赛德斯车手基米·安东内利在周五的两次练习赛中均跑出最快成绩。在第一节比赛中，这位20岁的新科一级方程式世界冠军使用中性胎跑出1分23.217秒的单圈成绩，比队友乔治·拉塞尔快0.507秒。拉塞尔使用的是软胎。在第二次练习赛中，安东内利将成绩提升至1分23.077秒，拉塞尔落后他0.127秒，The National报道。

梅赛德斯领先竞争对手

迈凯伦车手兰多·诺里斯和奥斯卡·皮亚斯特里在第二次练习赛中分列第三和第四。红牛车手马克斯·维斯塔潘排名第五，他的队友伊萨克·哈贾尔位居第六。法拉利车手夏尔·勒克莱尔和刘易斯·汉密尔顿分别取得第七和第八快成绩，Racing Bulls车手利亚姆·劳森和阿维德·林德布拉德则跻身前十。

汉密尔顿因动力丧失停在赛道上后，比赛在虚拟安全车状态下结束。第二次练习赛两次因红旗中断，并延长了13分钟。勒克莱尔发生打转并在赛道上散落碎片，皮埃尔·加斯利则陷在砂石区。此前，勒克莱尔还因法拉利对其赛车底板进行处理而错过了20分钟的比赛。

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红牛罚款及轮胎限制

红牛因在一名技师仍在处理左后轮时让哈贾尔从维修区驶出，被罚款3万欧元，其中2万欧元为缓期执行。该队工作人员及时跳开，未受伤，尽管事故报告指出其与车轮发生接触。红牛解释称，一名新加入团队的成员为左后制动器安装了冷却装置，而赛车在该装置被完全移除前便开始移动。

出于对磨损的担忧，倍耐力将一套轮胎的使用限制为27圈。预计比赛将至少需要两次进站。诺里斯表示，梅赛德斯明显比迈凯伦更快；维斯塔潘则抱怨，他的赛车平衡无法让他找到所需的速度。

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