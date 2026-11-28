Kierowca Mercedesa Kimi Antonelli był najszybszy w obu piątkowych treningach przed Grand Prix Kataru na torze w Lusajl. W pierwszej sesji 20-letni świeżo upieczony mistrz świata Formuły 1 przejechał okrążenie w czasie 1 minuty i 23,217 sekundy na oponach o średniej twardości i wyprzedził zespołowego kolegę George'a Russella o 0,507 sekundy. Russell używał miękkich opon. W drugim treningu Antonelli poprawił wynik do 1 minuty i 23,077 sekundy, a Russell stracił do niego 0,127 sekundy, podaje The National.

Mercedes przed rywalami

Kierowcy McLarena Lando Norris i Oscar Piastri zajęli trzecie i czwarte miejsca w drugim treningu. Max Verstappen z Red Bulla był piąty, a jego zespołowy kolega Isack Hadjar — szósty. Reprezentanci Ferrari Charles Leclerc i Lewis Hamilton uzyskali siódmy i ósmy wynik, a kierowcy Racing Bulls Liam Lawson i Arvid Lindblad zamknęli pierwszą dziesiątkę.

Sesja zakończyła się w trybie wirtualnego samochodu bezpieczeństwa po tym, jak Hamilton zatrzymał się na torze z powodu utraty mocy. Drugi trening dwukrotnie przerywano czerwonymi flagami i przedłużono o 13 minut. Leclerc obrócił się i rozsypał odłamki na torze, a Pierre Gasly utknął w żwirze. Wcześniej Leclerc stracił również 20 minut sesji, gdy Ferrari pracowało nad podłogą jego bolidu.

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Kara dla Red Bulla i ograniczenia dotyczące opon

Red Bull otrzymał karę 30 tys. euro, z czego 20 tys. euro w zawieszeniu, po wypuszczeniu Hadjara z alei serwisowej, gdy mechanik nadal pracował przy lewym tylnym kole. Pracownik zespołu zdołał odskoczyć i nie odniósł obrażeń, choć w raporcie z incydentu odnotowano kontakt z kołem. W Red Bullu wyjaśniono, że nowy członek zespołu zamontował urządzenie chłodzące lewe tylne hamulce, a bolid ruszył, zanim zostało ono całkowicie usunięte.

Pirelli ograniczyło użycie jednego kompletu opon do 27 okrążeń z powodu obaw o zużycie. Oczekuje się, że wyścig będzie wymagał co najmniej dwóch pit stopów. Norris stwierdził, że Mercedes jest znacznie szybszy od McLarena, a Verstappen narzekał, że balans jego bolidu nie pozwalał znaleźć potrzebnego tempa.

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