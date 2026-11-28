Пилот Mercedes Кими Антонелли стал самым быстрым в обеих пятничных практиках перед Гран-при Катара на трассе в Лусаиле. В первой сессии 20-летний новоиспеченный чемпион мира Формулы-1 проехал круг за 1 минуту 23,217 секунды на шинах средней жесткости и опередил напарника Джорджа Расселла на 0,507 секунды. Расселл использовал мягкие шины. Во второй практике Антонелли улучшил результат до 1 минуты 23,077 секунды, а Расселл уступил ему 0,127 секунды, сообщает The National.

Mercedes опередил соперников

Гонщики McLaren Ландо Норрис и Оскар Пиастри заняли третье и четвертое места во второй практике. Макс Ферстаппен из Red Bull стал пятым, а его напарник Исак Хаджар — шестым. Представители Ferrari Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон показали седьмой и восьмой результаты, а пилоты Racing Bulls Лиам Лоусон и Арвид Линдблад замкнули первую десятку.

Сессия завершилась в режиме виртуального автомобиля безопасности после того, как Хэмилтон остановился на трассе из-за потери мощности. Вторую практику дважды прерывали красными флагами и продлили на 13 минут. Леклер развернулся и разбросал обломки на трассе, а Пьер Гасли застрял в гравии. До этого Леклер также пропустил 20 минут сессии, пока Ferrari работала над днищем его болида.

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Штраф Red Bull и ограничения на шины

Red Bull оштрафовали на 30 тысяч евро, из которых 20 тысяч евро условно, после выпуска Хаджара с пит-лейна, когда механик еще работал с левым задним колесом. Сотрудник команды успел отскочить и не пострадал, хотя в отчете об инциденте отмечен контакт с колесом. В Red Bull объяснили, что новый член команды установил устройство для охлаждения левого заднего тормоза, а болид начал движение до того, как его полностью убрали.

Pirelli ограничила использование одного комплекта шин 27 кругами из-за опасений по поводу износа. Ожидается, что гонка потребует как минимум двух пит-стопов. Норрис заявил, что Mercedes значительно быстрее McLaren, а Ферстаппен пожаловался, что баланс его болида не позволял найти необходимый темп.

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