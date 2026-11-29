Władze belgijskiego regionu Walonii nakazały wstrzymanie budowy centrum danych Google w Farciennes niedaleko Charleroi. Inspektorzy przybyli na plac budowy w czwartek i nakazali około 300 pracownikom przerwać prace, informuje Fortune.

Władze regionalne oświadczyły, że firma kontynuowała budowę po cofnięciu w sierpniu zmienionego pozwolenia. Rzecznik Walonii Nicolas Hennaux nazwał to poważnym naruszeniem. Google poinformował, że wstrzymał prace do czasu uzyskania dodatkowych wyjaśnień.

Spór o wodę z rzeki Sambry

W 2024 roku Google otrzymał pozwolenie na budowę w Farciennes trzech centrów danych z chłodzeniem powietrzem. Firma później wystąpiła o zmianę projektu, aby połączyć dwa obiekty w jeden większy budynek chłodzony wodą z rzeki Sambry. Projekt jest częścią zobowiązania Google do zainwestowania 5 mld euro w belgijską infrastrukturę chmurową i AI.

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Minister planowania Walonii François Desquesnes cofnął zmienione pozwolenie, powołując się na zapotrzebowanie projektu na wodę i ryzyko suszy. Google odwołał się od decyzji i oświadczył, że jego pierwotne pozwolenie na centra danych chłodzone powietrzem pozostaje ważne. Firma podkreśliła również zamiar przestrzegania lokalnych przepisów. Rozprawa w tej sprawie jest zaplanowana na nowy rok.

Sądowe wstrzymanie prac w Wirginii

Kilka dni wcześniej sędzia w USA nakazał wstrzymanie budowy kolejnego kampusu centrów danych Google — w hrabstwie Botetourt w stanie Wirginia. Sędzia Michael Doucette 23 listopada orzekł, że rada hrabstwa naruszyła stanową ustawę o dostępie do informacji publicznej, gdy podczas posiedzenia w czerwcu 2025 roku bezpośrednio w jego trakcie dodała do porządku obrad umowę z Google i zatwierdziła ją bez dyskusji.

Sąd unieważnił działania hrabstwa podjęte od tego czasu i nakazał przeprowadzenie nowego publicznego wysłuchania. Obie sprawy dotyczą kwestii proceduralnych: warunków pozwolenia środowiskowego w Walonii oraz trybu przyjęcia lokalnej umowy w Wirginii.

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