比利时瓦隆大区当局下令暂停谷歌在沙勒罗瓦附近法尔西耶讷建设数据中心。检查人员于周四抵达工地，并要求约300名工人停止施工，《财富》报道。

地区当局表示，该公司在8月修改后的许可证被撤销后仍继续施工。瓦隆大区发言人尼古拉·埃尔诺称此举为严重违规。谷歌表示，在获得进一步澄清前已暂停施工。

围绕桑布尔河用水的争议

2024年，谷歌获准在法尔西耶讷建设三座采用空气冷却的数据中心。此后，该公司申请修改项目，拟将两座设施合并为一栋更大的建筑，并使用桑布尔河的河水冷却。该项目是谷歌承诺向比利时云计算和人工智能基础设施投资50亿欧元的一部分。

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瓦隆大区规划部长弗朗索瓦·德斯凯讷以该项目的用水需求及干旱风险为由，撤销了修改后的许可证。谷歌对该决定提出上诉，并表示其针对采用空气冷却的数据中心的原始许可证仍然有效。该公司还强调有意遵守当地法律。此案听证会计划在新年举行。

弗吉尼亚州的法院叫停

数日前，美国一名法官下令停止建设谷歌另一处数据中心园区，该园区位于弗吉尼亚州博特托特县。法官迈克尔·杜塞特于11月23日裁定，县委员会违反了该州的信息公开获取法：其在2025年6月的一次会议中直接将与谷歌的协议加入议程，并在未进行讨论的情况下批准该协议。

法院撤销了该县此后采取的行动，并责令举行新的公开听证会。这两起案件均涉及程序问题：瓦隆大区环境许可证的条件，以及弗吉尼亚州地方协议的批准程序。

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