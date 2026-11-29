Власти бельгийского региона Валлония распорядились приостановить строительство дата-центра Google в Фарсьенне недалеко от Шарлеруа. Инспекторы прибыли на площадку в четверг и приказали примерно 300 работникам прекратить работы, сообщает Fortune.

Региональные власти заявили, что компания продолжала строительство после того, как в августе было отменено измененное разрешение. Представитель Валлонии Николя Ерно назвал это серьезным нарушением. Google сообщила, что поставила работы на паузу до получения дополнительных разъяснений.

Спор о воде из реки Самбр

В 2024 году Google получила разрешение на строительство в Фарсьенне трех дата-центров с воздушным охлаждением. Позднее компания обратилась за изменением проекта, чтобы объединить два объекта в одно более крупное здание с охлаждением водой из реки Самбр. Проект является частью обязательства Google инвестировать 5 млрд евро в облачную инфраструктуру и инфраструктуру ИИ Бельгии.

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Министр планирования Валлонии Франсуа Дескен отменил измененное разрешение, сославшись на потребность проекта в воде и риск засухи. Google обжаловала решение и заявила, что ее первоначальное разрешение на дата-центры с воздушным охлаждением остается действующим. В компании также подчеркнули намерение соблюдать местное законодательство. Слушание по делу запланировано на новый год.

Судебная остановка в Вирджинии

За несколько дней до этого судья в США обязал остановить строительство еще одного кампуса дата-центров Google — в округе Ботеторт штата Вирджиния. Судья Майкл Дусетт 23 ноября постановил, что окружной совет нарушил закон штата о доступе к публичной информации, когда в июне 2025 года внес соглашение с Google в повестку дня непосредственно во время заседания и утвердил его без обсуждения.

Суд отменил действия округа, совершенные с того времени, и обязал провести новое публичное слушание. Оба случая касаются процедурных вопросов: условий экологического разрешения в Валлонии и порядка принятия местного соглашения в Вирджинии.

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