Влада бельгійського регіону Валлонія наказала призупинити будівництво дата-центру Google у Фарсьєнні поблизу Шарлеруа. Інспектори прибули на майданчик у четвер і наказали приблизно 300 працівникам припинити роботи, повідомляє Fortune.

Регіональна влада заявила, що компанія продовжувала будівництво після того, як у серпні було скасовано змінений дозвіл. Речник Валлонії Ніколя Єрно назвав це серйозним порушенням. Google повідомила, що поставила роботи на паузу до отримання додаткових роз’яснень.

Суперечка щодо води з річки Самбр

У 2024 році Google отримала дозвіл на спорудження у Фарсьєнні трьох дата-центрів із повітряним охолодженням. Згодом компанія звернулася по зміну проєкту, щоб об’єднати два об’єкти в одну більшу будівлю з охолодженням водою з річки Самбр. Проєкт є частиною зобов’язання Google інвестувати 5 млрд євро у хмарну та ШІ-інфраструктуру Бельгії.

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Міністр планування Валлонії Франсуа Дескен скасував змінений дозвіл, пославшись на потребу проєкту у воді та ризик посухи. Google оскаржила рішення і заявила, що її первинний дозвіл на дата-центри з повітряним охолодженням залишається чинним. У компанії також наголосили на намірі дотримуватися місцевого законодавства. Слухання у справі заплановане на новий рік.

Судова зупинка у Вірджинії

За кілька днів до цього суддя у США зобов’язав зупинити будівництво ще одного кампусу дата-центрів Google — в окрузі Ботеторт у штаті Вірджинія. Суддя Майкл Дусетт 23 листопада постановив, що окружна рада порушила закон штату про доступ до публічної інформації, коли в червні 2025 року внесла угоду з Google до порядку денного безпосередньо під час засідання та схвалила її без обговорення.

Суд скасував дії округу відтоді та зобов’язав провести нове публічне слухання. Обидва випадки стосуються процедурних питань: умов екологічного дозволу у Валлонії та порядку ухвалення місцевої угоди у Вірджинії.

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