В Эквадоре в результате сильных дождей и наводнений погибли 34 человека, сообщила служба гражданской защиты. Всего от интенсивных осадков пострадали 47 тысяч человек. Непогода также вызвала подтопления в городах Перу, сообщает Der Spiegel.

Затопленные районы Манты

В городе Манта на западе Эквадора две реки вышли из берегов. Корреспондент AFP видел жителей, которые переходили затопленные улицы в воде по грудь или передвигались на матрасах. Местная жительница Фернанда Наваррете рассказала агентству, что люди уже четыре дня находятся в грязи, и таких масштабных наводнений она не видела очень давно.

Помощь пострадавшим в Перу

В Пьюре, административном центре одноименного региона на севере Перу, после 12 часов сильного дождя улицы оказались под водой по пояс. По данным главы Национальной службы гражданской обороны Луиса Васкеса, от осадков в городе пострадали около 2 тысяч семей.

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Перуанская служба гражданской обороны заявила, что доставила по воздуху в регион пять тонн гуманитарной помощи. Президент Перу Кейко Фухимори из-за кризиса отложила поездку в Колумбию и сообщила о намерении посетить пострадавшие районы.

Перу и Эквадор относятся к латиноамериканским государствам, которые из-за явления Эль-Ниньо ввели чрезвычайное положение. Это природное климатическое явление связано с потеплением поверхности воды в центральной и восточной частях Тихого океана вблизи экватора, что влияет на ветры, атмосферное давление и количество осадков и повышает риск экстремальных погодных явлений.

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