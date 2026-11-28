W Ekwadorze w wyniku ulewnych deszczy i powodzi zginęły 34 osoby — poinformowała służba ochrony ludności. Łącznie intensywne opady dotknęły 47 tys. osób. Nawałnice spowodowały również podtopienia w miastach Peru, podaje Der Spiegel.

Zalane obszary Manty

W mieście Manta na zachodzie Ekwadoru dwie rzeki wystąpiły z brzegów. Korespondent AFP widział mieszkańców przechodzących przez zalane ulice w wodzie sięgającej klatki piersiowej lub przemieszczających się na materacach. Mieszkanka miasta Fernanda Navarrete powiedziała agencji, że ludzie już od czterech dni znajdują się w błocie, a powodzi na taką skalę nie widziała bardzo dawno.

Pomoc dla poszkodowanych w Peru

W Piurze, administracyjnym centrum regionu o tej samej nazwie na północy Peru, po 12 godzinach ulewnych deszczy ulice znalazły się pod wodą sięgającą pasa. Według szefa Krajowej Służby Obrony Cywilnej Luisa Vasqueza opady dotknęły w mieście około 2 tys. rodzin.

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Peruwiańska służba obrony cywilnej oświadczyła, że drogą lotniczą dostarczyła do regionu pięć ton pomocy humanitarnej. Prezydentka Peru Keiko Fujimori z powodu kryzysu przełożyła podróż do Kolumbii i poinformowała o zamiarze odwiedzenia poszkodowanych obszarów.

Peru i Ekwador należą do państw Ameryki Łacińskiej, które z powodu zjawiska El Niño wprowadziły stan wyjątkowy. To naturalne zjawisko klimatyczne wiąże się z ociepleniem powierzchni wody w środkowej i wschodniej części Oceanu Spokojnego w pobliżu równika, co wpływa na wiatry, ciśnienie atmosferyczne i ilość opadów oraz zwiększa ryzyko ekstremalnych zjawisk pogodowych.

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